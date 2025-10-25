Corumbá recebe R$ 10 milhões para restaurar prédios históricos

A Prefeitura de Corumbá inicia obras de restauração na Casa do Artesão (antigo presídio) e no Antigo Mercado Municipal, com recursos de mais de R$ 10 milhões fornecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em parceria com o Ministério da Cultura. Os projetos têm como objetivo preservar a estrutura dos imóveis e manter a função social e econômica dos espaços.

O Antigo Mercado Municipal receberá R$ 6,1 milhões para a requalificação completa do prédio e da Praça Uruguai, em seu entorno. A restauração pretende recuperar a configuração original do edifício, construído em 1962, projetado pelo arquiteto José Sebastião Candia e inaugurado em 1963, que funcionava como ponto de encontro para o comércio de hortifrutigranjeiros.

A Casa do Artesão, localizada na rua Dom Aquino Corrêa, receberá R$ 4,7 milhões em investimentos. A obra inclui recuperação estrutural, modernização elétrica e hidrossanitária, além da construção de novas áreas para programas culturais e de geração de renda. O imóvel foi construído no final do século XIX e preserva antigas celas que hoje funcionam como ateliês e mostruários de artesanato local.

Os projetos visam também promover o desenvolvimento da economia criativa local e o turismo histórico, mantendo os imóveis em uso e fortalecendo a interação entre visitantes, comerciantes e moradores.

Com a conclusão das obras, a Prefeitura espera reforçar o papel dos prédios históricos na formação urbana da cidade e ampliar o reconhecimento de Corumbá como referência em preservação cultural na região do Pantanal.