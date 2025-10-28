Veículos de Comunicação
CULTURA

Corumbá sedia concerto que marca estreia da Orquestra Sinfônica da Fronteira Sul-Americana

Evento gratuito reúne músicos do Brasil e da Bolívia e formaliza parceria cultural entre os dois países

Duda Schindler

Jose Maikson é o regente da Orquestra Sifonica da Fronteira - Foto: Divulgação
Jose Maikson é o regente da Orquestra Sifonica da Fronteira - Foto: Divulgação

Corumbá será o local de estreia da Orquestra Sinfônica da Fronteira Sul-Americana (OSF). O concerto de lançamento ocorre no dia 1º de novembro, às 20h30, no Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora. A apresentação será aberta ao público.

O evento, chamado “Sinfonia da Integração”, apresentará a Sinfonia nº 1 de Beethoven e a Carmen Suíte, de Georges Bizet. Esta é a primeira vez que músicos de Mato Grosso do Sul e da Bolívia executam juntos uma sinfonia completa em formação sinfônica tradicional.

A orquestra é formada por integrantes da Orquestra de Câmara do Pantanal e músicos convidados dos dois países. A criação da OSF é resultado de um projeto desenvolvido pelo Instituto Moinho Cultural com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Durante o concerto, também será assinada uma parceria entre o Instituto Moinho Cultural e a Escola de Santiago de Chiquitos, da Bolívia. O acordo prevê a expansão do Sistema de Música do Moinho Cultural, metodologia voltada à formação artística e educação integral, que passa a ser adotada também por instituições bolivianas.

Serviço:

Concerto “Sinfonia da Integração” – Orquestra Sinfônica da Fronteira Sul-Americana
Data: 1º de novembro, às 20h30
Local: Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora – Rua Dom Aquino, 1037, Centro – Corumbá (em frente ao Jardim da Independência)
Entrada gratuita

