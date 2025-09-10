Corumbaense e Náutico decidem título do Estadual Sub-15 em jogos de ida e volta

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definiu as datas e horários das finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15. Corumbaense e Náutico, que venceram Dourados AC e Instituto Aefa nas semifinais, disputam o título estadual e também a vaga para a primeira edição da Copa do Brasil Sub-15, programada pela CBF para 2026.

O jogo de ida acontece neste sábado (13), às 15h, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. A volta está marcada para o dia 20, também um sábado, às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Com a melhor campanha da competição, o Náutico será o mandante da segunda partida. A decisão não tem vantagem para nenhuma das equipes: se houver empate em pontos e saldo de gols após os dois confrontos, o campeão será definido nos pênaltis