Cotolengo promove 18ª edição do Porco no Rolete em Campo Grande

No sábado (13), o Cotolengo Sul-Mato-Grossense promove a 18ª edição do tradicional Porco no Rolete, em Campo Grande. O evento beneficente terá início às 11h, no salão da instituição, localizado no Bairro Mata do Jacinto.

Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção dos serviços oferecidos pela entidade, que atende crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral grave e outras deficiências.

Com um almoço completo, o cardápio inclui porco no rolete, arroz, mandioca, farofa e salada. A edição deste ano também contará com o apoio dos voluntários do projeto “Reis do Costelão”, que irão preparar a tradicional costela ao fogo de chão, ampliando as opções disponíveis aos participantes.

A ação solidária busca mobilizar a população para contribuir com o trabalho desenvolvido pelo Cotolengo, que mantém uma Residência Inclusiva e um Centro Especializado em Reabilitação (CER). A instituição é sustentada por doações, parcerias com empresas e repasses de recursos via imposto de renda.

O evento é aberto ao público e os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada por R$ 50,00. No dia, o valor será de R$ 60,00.

18º Porco no Rolete do Cotolengo

Data: Sábado, 13 de julho

Horário: A partir das 11h

Local: Rua Jamil Basmage, 996 – Bairro Mata do Jacinto, Campo Grande (MS)

Ingressos: R$ 50,00 (antecipado) / R$ 60,00 (no dia)

Informações e vendas: (67) 99693-1080 / (67) 3358-4848