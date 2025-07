Crédito rural mais acessível chega a produtores de MS por meio do CNA Fiagro

Pequenos e médios produtores rurais de Mato Grosso do Sul já têm acesso facilitado ao microcrédito por meio do CNA Fiagro, fundo criado para financiar atividades agropecuárias de forma sustentável. A iniciativa é voltada a participantes da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar e, em 2024, passou a atender produtores em 24 estados, incluindo o MS. O programa também ampliou o número de cadeias produtivas atendidas.

Alternativa ao crédito tradicional oferecido por bancos, o CNA Fiagro oferece financiamento com menos burocracia e acompanhamento técnico durante todas as etapas, da solicitação ao uso do recurso. Desde sua criação, em 2023, mais de cem produtores já foram beneficiados em sete estados.

No Mato Grosso do Sul, os interessados devem estar vinculados ao ATeG e realizar o primeiro acesso ao crédito por meio do aplicativo Conecta Produtor, onde ocorre uma triagem automática de perfil e condições financeiras. A partir daí, técnicos do Senar atuam como agentes de crédito, orientando e coletando a documentação necessária.