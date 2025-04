Cultura do amendoim será destaque na Expoagro Dourados 2025

A cultura do amendoim será um dos destaques da 59ª edição da Expoagro Dourados, evento que é realizado em Dourados. No dia 16 de maio, das 8h às 11h15, será realizado o seminário “Cultura do Amendoim – Alternativa para diversificação e rotação de culturas”, com foco em estratégias de diversificação agrícola e aumento de renda para produtores da região.

Organizado pela Embrapa Agropecuária Oeste em parceria com o Sindicato Rural de Dourados, o evento busca discutir o potencial produtivo do amendoim como alternativa viável aos modelos tradicionais de cultivo, especialmente em áreas do Cerrado sul-mato-grossense.

A programação inclui palestras com especialistas da Embrapa, produtores e representantes do setor técnico, que vão apresentar resultados de pesquisas, experiências de campo e alternativas de manejo da cultura.

O seminário abordará temas como melhoramento genético, desenvolvimento de cultivares, controle de doenças, mecanização, beneficiamento do grão e o papel estratégico do amendoim em sistemas agrícolas que buscam reduzir a dependência da soja. A cultura tem despertado o interesse de produtores fora do eixo tradicional de cultivo — como São Paulo e Triângulo Mineiro — e Mato Grosso do Sul já ocupa a segunda posição no ranking nacional de produção.