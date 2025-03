Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a décima primeira edição do Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática, realizado em parceria com o 11º Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

São 30 vagas disponíveis, distribuídas entre oficiais e praças, com oportunidades específicas para militares do 11º BPM, da 1ª CIPM e também para o Exército Brasileiro.

O curso começa em 14 de abril e tem como objetivo preparar os participantes para atuar em situações críticas, garantindo mais eficiência no patrulhamento em áreas sensíveis. As inscrições podem ser feitas online, através deste link.

O processo seletivo acontece em três etapas: inscrições até 17 de março, inspeção de saúde entre 20 e 24 de março e o Teste de Aptidão Física no dia 25. Para aprovação, os candidatos precisam alcançar nota mínima de 7 em cada exercício do teste físico.

*Com informações do BCPM/MS