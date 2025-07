Curso de costura oferece capacitação e vagas imediatas em Campo Grande

Um curso gratuito de corte e costura está sendo oferecido em Campo Grande com foco na qualificação profissional e inserção imediata no mercado de trabalho. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

As aulas são realizadas em uma unidade móvel do Senai, instalada no Parque Tarsila do Amaral, no bairro Nova Lima. A proposta do curso é capacitar trabalhadores para atuar em uma indústria de confecção que opera no Polo Empresarial Norte da capital.

Com mais de 100 vagas disponíveis para contratação imediata, os alunos que participam da capacitação já estão sendo preparados para os processos seletivos da empresa. A expectativa é de que os participantes saiam prontos para entrevistas e com chances reais de contratação.

A ação integra uma estratégia da Prefeitura para aproximar os cursos de qualificação das demandas reais do setor produtivo, fortalecendo a empregabilidade e impulsionando a economia local.