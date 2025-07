Curso gratuito de corte e costura oferece qualificação e acesso direto ao emprego em Campo Grande

Campo Grande abre mais uma oportunidade de capacitação profissional voltada à inclusão no mercado de trabalho. Em parceria com o Senai, a Prefeitura da capital vai oferecer um curso gratuito de corte e costura nos dias 28, 29 e 30 de julho. A formação é voltada a moradores da região Norte da cidade, especialmente aqueles que buscam inserção imediata no setor da indústria têxtil.

A ação é parte do programa Movimenta Polo, conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), e surgiu a partir da demanda de uma empresa instalada no Polo Empresarial Norte, nas imediações do Shopping Bosque dos Ipês. Após o curso, os participantes serão encaminhados diretamente para entrevistas de emprego em uma empresa que está com mais de 100 vagas abertas no setor.

De acordo com o superintendente de desenvolvimento econômico da Semades, Luciano Barbosa Rodrigues, em entrevista a rádio Massa FM, não é necessário ter experiência anterior. A capacitação tem carga horária de 8 horas e será realizada com estrutura móvel do Senai no próprio polo, facilitando o acesso para moradores de bairros como Nova Lima e Cidade dos Meninos.

“Nosso objetivo é preparar pessoas para o mercado e oferecer dignidade por meio do trabalho. Essa ação é resultado direto do diálogo com as empresas locais, que apontaram a necessidade de mão de obra qualificada”, explicou Luciano, durante entrevista à Rádio Massa nesta sexta-feira (19).

Além da qualificação na área de costura, a Prefeitura também organiza ações em outros polos industriais da cidade e prepara novos cursos em áreas como metalmecânica. A iniciativa faz parte de um plano mais amplo de desenvolvimento que inclui capacitação em assentamentos rurais, incentivo à agricultura familiar, turismo e projetos urbanos.

Interessados no curso de corte e costura podem buscar informações e se inscrever pelo telefone (67) 4042-1323, ramal 2410, ou acessar o site da Prefeitura: www.campogrande.ms.gov.br. As vagas são limitadas.

Confira a entrevista completa: