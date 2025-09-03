Veículos de Comunicação
OPORTUNIDADE

Curso gratuito de extensão de cílios é ofertado em Campo Grande

Capacitação é voltada ao público jovem e visa a qualificação profissional

Duda Schindler

Aulas serão realizadas na Sede da Sejuv - Foto: Reprodução/ Fhaces
As inscrições para os cursos gratuitos de “Extensão de Cílios – Tufinho e Seda” e “Noções Básicas de Logística” estão abertas em Campo Grande. As capacitações são voltadas para para o público jovem a partir de 15 anos e buscam incentivar a qualificação profissional e aumentar as oportunidades de entrada ao mercado de trabalho.

Ofertado pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) da Capital, os cursos têm vagas limitadas e as inscrições devem ser realizadas de maneira online no site oficial da Sejuv. As aluas serão realizadas na sede da Secretaria.

O curso de Extensão de Cílios – Tufinho e Seda será realizado entre os dias 8 e 11 de setembro, no período das 13h30 às 17h30. Durante as aulas, os alunos irão aprender técnicas de alongamento eps cuidados necessários para a aplicação de cílios.

Já o curso de Noções Básicas de Lógistica as aulas vão iniciar dia 8, mas se estender até o dia 12 de setembro. As aulas serão realizadas no período noturno, das 18h30 às 21h30. O conteúdo disponibilizado inclui introdução aos processos logísticos, organização de estoque, transporte e distribuição.

Serviço

Extensão de cílios
Data: 08 a 11/09
Horário: 13h30 às 17h30
Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° andar Marrakech

Noções básicas de logística
Data: 08 a 12/09
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° andar Marrakech 

