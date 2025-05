Curso gratuito de viola caipira valoriza cultura pantaneira em Campo Grande

Símbolo marcante da música raiz e da identidade pantaneira, a viola caipira será o foco de um curso gratuito oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) em Campo Grande. A iniciativa, que está com inscrições abertas, tem como objetivo fortalecer a valorização da cultura regional e manter viva a tradição musical do estado.

Com início marcado para o dia 4 de junho, as aulas serão realizadas no Sindicato Rural de Campo Grande, sempre às quartas-feiras, das 18h às 22h. A formação é destinada a pessoas a partir de 14 anos que tenham interesse em aprender a tocar o instrumento. Para participar, é necessário ter uma viola caipira própria, que será utilizada ao longo das atividades. As vagas são limitadas.

Voltado para iniciantes, o curso tem carga horária total de 80 horas e busca oferecer uma experiência completa de aprendizado. “O aluno aprende desde o posicionamento correto com o instrumento até a leitura de partituras e, claro, a execução musical. A carga horária extensa garante um desenvolvimento técnico e artístico mais sólido”, destaca Vandielly Martins, assistente educacional do Senar/MS.

Além das práticas musicais, a capacitação também aborda o contexto histórico e cultural da viola caipira, reforçando seu papel fundamental na formação da identidade sul-mato-grossense. Ao longo dos 20 encontros, os alunos irão explorar um repertório típico da região e, ao final do curso, participarão de uma apresentação coletiva.

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site do Senar/MS.