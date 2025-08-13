Curso sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta chega à 10ª edição com formato híbrido

O tradicional curso de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), realizado pela Embrapa Gado de Corte em parceria com a Uniderp, chega à sua 10ª edição com uma novidade: será oferecido em formato híbrido. A capacitação acontece entre os dias 20 e 22 de agosto, com dois dias de aulas teóricas online e um dia de campo presencial na fazenda experimental da Embrapa, em Campo Grande. Ao todo, são disponibilizadas 80 vagas.

Segundo o pesquisador da Embrapa, Roberto Giolo, a ILPF tem ganhado destaque em todo o país, somando entre 17 e 18 milhões de hectares implantados.

Mato Grosso do Sul lidera como o estado com maior área dedicada ao sistema, que combina diferentes atividades produtivas para aumentar a eficiência, diversificar a renda e melhorar a qualidade do solo. No caso da pecuária, a estratégia mais comum de adoção é durante a renovação de pastagens, aproveitando os ganhos da lavoura anterior para melhorar a forragem.

A programação contará com a participação de instituições parceiras como Fundação MS, Rede ILPF, Reflor MS, CM Florestal e a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Serão discutidos temas como o programa MS Carbono Neutro, oportunidades de negócios na integração pecuária-floresta e o papel histórico das entidades na disseminação da tecnologia.

Outro diferencial desta edição é a realização de uma oficina sobre o uso de inteligência artificial para apoiar o planejamento de atividades dentro dos sistemas integrados, oferecendo ferramentas para produtores e técnicos otimizarem a produção.

O dia de campo, no encerramento do curso, permitirá que os participantes conheçam de perto diferentes estratégias de ILPF aplicadas nas áreas experimentais da Embrapa, proporcionando a visualização prática dos conceitos discutidos nas aulas teóricas.

As inscrições podem ser feitas diretamente com os organizadores. O evento é voltado para produtores, técnicos e acadêmicos interessados em adotar ou ampliar o uso do sistema ILPF em suas propriedades ou pesquisas.