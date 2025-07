Cursos gratuitos abrem novas oportunidades de qualificação para jovens da Capital

Jovens de Campo Grande têm novas oportunidades de capacitação com a abertura de inscrições para cursos gratuitos em diversas áreas. Entre as formações disponíveis, está a estreia do curso de Violão Básico, voltado a iniciantes que desejam aprender os primeiros acordes e fundamentos musicais.

A formação acontecerá entre os dias 21 e 25 de julho, das 7h30 às 11h30, na Rua 25 de Dezembro, nº 924 – Edifício Marrakech, 3º andar. O conteúdo inclui noções de ritmo, acordes e leitura de cifras, com foco na introdução prática ao instrumento.

Além do curso de violão, estão com inscrições abertas os cursos de Extensão de Cílios (22 a 24 de julho), Higiene e Manipulação de Alimentos (21 a 23 de julho) e a segunda semana da mini jornada de Inteligência Artificial – Juvon (21 a 22 de julho). As capacitações ocorrem no mesmo endereço, em horários variados.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do site da Sejuv.

Cursos gratuitos para jovens

Violão básico

📅 21 a 25/07 | 🕢 7h30 às 11h30

Extensão de cílios – Tufinho e Seda

📅 22 a 24/07 | 🕐 13h30 às 17h30

Higiene e manipulação de alimentos

📅 21 a 23/07 | 🕠 18h30 às 21h

Juvon – Mini jornada de IA (semana 2)

📅 21 a 22/07 | 🕖 19h às 21h

📍 Todos os cursos serão realizados na Rua 25 de Dezembro, nº 924 – Edifício Marrakech, 3º andar, Campo Grande/MS