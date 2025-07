Cursos gratuitos de vendas e automaquiagem chegam aos bairros Aero Rancho e Tiradentes

Entre os dias 21 e 24 de julho, duas capacitações voltadas exclusivamente ao público feminino serão oferecidas em Campo Grande, com foco em geração de renda e valorização pessoal. Os cursos são gratuitos e acontecem nos bairros Aero Rancho e Tiradentes.

A formação em Vendas será realizada no período da manhã, das 8h às 11h, no Instituto ACIESP, localizado na Rua Inocência Moreira dos Santos, no Aero Rancho. As aulas serão conduzidas pela assistente social Rafaela Maia, com conteúdos sobre técnicas de abordagem, negociação e estratégias para impulsionar os resultados de venda.

Já no período da tarde, das 13h às 17h, o bairro Tiradentes recebe o curso de Automaquiagem, no CRAS Teófilo Knapik, na Rua João Casemiro, 466. A capacitação será ministrada pela professora Juliana Alvares, com foco na autoestima e no uso da maquiagem como ferramenta profissional.

As inscrições são gratuitas, exclusivas para mulheres e podem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), pelo WhatsApp (67) 98131-7879 ou pelo perfil @semucg no Instagram.