OPORTUNIDADE

Cursos gratuitos oferecem capacitação para mulheres em Campo Grande

Informática e manicure estão entre as oportunidades de qualificação com vagas limitadas na cidade

Duda Schindler

Curso de Manicure e Pedicure será ofertado durante a noite: Reprodução/ Semu
Entre os dias 21 e 25 de setembro, mulheres de Campo Grande terão acesso a cursos gratuitos voltados para qualificação profissional e inclusão digital. As aulas acontecem na sede da Secretaria Executiva da Mulher, localizada na Rua 15 de Novembro, no Centro.

No período da tarde, das 13h30 às 17h, será realizado o curso de Informática Básica, destinado especialmente a mulheres com 50 anos ou mais, com foco em autonomia no uso de ferramentas digitais. Já à noite, das 18h30 às 21h, acontece o curso de Manicure e Pedicure, com aulas práticas pensadas para quem trabalha durante o dia e busca gerar renda extra.

As inscrições podem ser feitas pelo Instagram oficial da SEMU (@semucg), pelo WhatsApp (67) 98131-7879 ou presencialmente na sede da secretaria. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

