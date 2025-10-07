Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

CAPACITAÇÃO

Cursos gratuitos preparam moradores das Moreninhas para trabalhar em supermercados

Capacitações noturnas oferecem formação em atendimento, operação de caixa e gestão de perdas, com certificação reconhecida pelo mercado

Duda Schindler

Formação aborda temas do dia a dia do setor - Foto: Reprodução/ Gestão de Clientes
Formação aborda temas do dia a dia do setor - Foto: Reprodução/ Gestão de Clientes

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos voltados à qualificação de quem trabalha ou deseja ingressar no setor de supermercados em Campo Grande. As aulas serão realizadas na Central de Cursos da Moreninha 3 e fazem parte de uma iniciativa do Senac MS em parceria com o Sistema Comércio MS e o Governo do Estado.

As formações abordam temas essenciais para o dia a dia do varejo, como atendimento ao cliente, operação de caixa e gestão de perdas.

As aulas acontecem no período noturno, das 18h30 às 21h30, e garantem certificação reconhecida pelo mercado, ampliando as oportunidades de emprego e desenvolvimento profissional.

As pré-inscrições podem ser feitas gratuitamente na Central de Cursos da Moreninha 3, localizada na Rua Anacá, nº 699. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. A lista completa de cursos está disponível no site ms.senac.br/moreninhas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos