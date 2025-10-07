Cursos gratuitos preparam moradores das Moreninhas para trabalhar em supermercados

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos voltados à qualificação de quem trabalha ou deseja ingressar no setor de supermercados em Campo Grande. As aulas serão realizadas na Central de Cursos da Moreninha 3 e fazem parte de uma iniciativa do Senac MS em parceria com o Sistema Comércio MS e o Governo do Estado.

As formações abordam temas essenciais para o dia a dia do varejo, como atendimento ao cliente, operação de caixa e gestão de perdas.

As aulas acontecem no período noturno, das 18h30 às 21h30, e garantem certificação reconhecida pelo mercado, ampliando as oportunidades de emprego e desenvolvimento profissional.

As pré-inscrições podem ser feitas gratuitamente na Central de Cursos da Moreninha 3, localizada na Rua Anacá, nº 699. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. A lista completa de cursos está disponível no site ms.senac.br/moreninhas.