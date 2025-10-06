Cursos técnicos gratuitos oferecem 500 vagas em Mato Grosso do Sul

Estão abertas as inscrições para 500 vagas em cursos técnicos gratuitos em diversos municípios de Mato Grosso do Sul. As formações abrangem áreas como agropecuária, agricultura, zootecnia, fruticultura e segurança do trabalho, com turmas nas modalidades presencial e semipresencial.

A principal novidade deste edital é o curso técnico em Segurança do Trabalho, que conta com 90 vagas distribuídas entre Campo Grande, Ivinhema e Maracaju. Entre as demais opções estão Agronegócio, Agricultura, Agropecuária, Fruticultura, Florestas e Zootecnia, ofertadas em diferentes polos do Estado.

Também estão abertas 20 vagas para a Especialização Técnica em Sistemas de Produção de Animais Ruminantes, no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande.

De acordo com o diretor do Centro de Excelência, Gustavo Cavalca, aproximadamente 80% dos alunos formados conseguem inserção no mercado de trabalho.

As inscrições podem ser feitas até 24 de novembro de 2025, pelo site etec.senar.org.br. As aulas estão previstas para começar em 23 de fevereiro de 2026.