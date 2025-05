Cursos técnicos gratuitos têm 420 vagas abertas em Mato Grosso do Sul

Estão abertas até 23 de junho as inscrições para 420 vagas em cursos técnicos gratuitos nas áreas de Agropecuária, Florestas, Agronegócio, Agricultura e Zootecnia. As formações são oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS) nas modalidades presencial e semipresencial.

Na modalidade presencial, as aulas serão realizadas no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande. São 60 vagas para o curso Técnico em Agropecuária e 20 para o curso Técnico em Florestas.

Já na modalidade semipresencial, os cursos oferecem 20 vagas por polo nos municípios de Angélica, Camapuã, Campo Grande (Centro de Excelência e Sindicato Rural), Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Maracaju, Três Lagoas, Ivinhema, Bataguassu, Inocência e Corumbá. Os cursos têm duração de dois anos, com aulas on-line e encontros presenciais aos sábados, realizados nos Sindicatos Rurais de cada cidade.

As formações são voltadas para quem deseja ingressar no setor agropecuário ou buscar qualificação para ampliar as oportunidades no mercado de trabalho. Segundo o diretor do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, Gustavo Cavalca, a proposta é oferecer capacitação alinhada às demandas do campo.

Na última turma, 80% dos alunos saíram do curso já empregados. “Investir em educação técnica é também investir em um futuro mais promissor para o MS”, afirmou Cavalca.

Cada candidato pode escolher até duas opções de curso no momento da inscrição. O edital com as informações completas sobre os cursos e as cidades participantes está disponível no site oficial da instituição.