Definição das quartas do Sub-15 acontece neste fim de semana em MS

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15 chega à fase decisiva das oitavas de final. Neste fim de semana, entre sábado (2) e domingo (3), oito jogos definem os classificados para as quartas de final. As partidas de volta acontecem em diferentes cidades, com confrontos tanto em Campo Grande quanto no interior do Estado.

Sábado

No sábado, o Dourados AC abre a rodada às 9h, no Estádio da Leda, diante do Águia Negra. Após vencer a ida por 3 a 1, o time douradense pode até perder por um gol de diferença que avança. Às 9h30, no Estádio Arthur Marinho, o Corumbaense precisa da vitória contra o CAMS, que venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e joga pelo empate.

Duas partidas movimentam o Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Às 14h, o Náutico FC encara o Seduc com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3 a 1. Em seguida, às 16h, a Portuguesa/FC Pantanal busca reverter a derrota por 3 a 2 sofrida para o Instituto Aefa. No mesmo horário, em Naviraí, o Naviraiense encara o Instituto Ismaily com a vantagem do empate após vencer por 4 a 3 fora de casa.

Domingo

A rodada continua no domingo com três jogos. Às 9h, a AA Bataguassu enfrenta o Ceart no Estádio João de Souza, podendo até perder por quatro gols, já que venceu por 8 a 3 na ida. Em Campo Grande, às 15h, o Operário FC joga contra o Vitória EC no Estádio Olho do Furacão com a vantagem de ter vencido por 2 a 1. No mesmo horário, no Estádio Estrela do Sul, o MS Fênix tenta reverter o placar de 4 a 1 contra o São Gabriel.

Ao fim da rodada, oito equipes avançam às quartas de final da competição estadual de base.