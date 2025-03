Denúncia por irregularidade no Águia Negra é rejeitada

O clube de Rio Brilhante se manifestou por meio de nota oficial, destacando que a escalação dos atletas foi realizada com base em uma diretriz técnica da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). Segundo a resolução, todos os cartões amarelos dos jogadores seriam zerados para a segunda fase da competição, o que validaria a presença do jogadores “pendurados”.

O Águia Negra mantém sua vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025 após o Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) rejeitar a denúncia de irregularidade na escalação de dois jogadores, que haviam sido suspensos devido ao acúmulo de três cartões amarelos. O julgamento ocorreu de forma on-line na noite de ontem (13).

Com decisão nos pênaltis, DAC está fora do Estadual

Próximos passos

O Dourados ainda pode recorrer à instância superior do Tribunal Pleno do TJD-MS, e caso o veredicto não seja favorável, o caso poderá ser levado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Por enquanto, o Águia Negra segue firme na disputa do Campeonato Estadual, com foco na semifinal marcada para o próximo domingo (16), contra o Ivinhema.

Entenda o caso

O embate teve início após a partida entre Águia Negra e Dourados no último domingo (9), no jogo de volta das quartas de final do Estadual, em que o Águia venceu nos pênaltis, por 3 a 1, após empate de 2 a 1 no tempo normal. Os jogadores foram escalados para partida, apesar de estarem suspensos por conta dos cartões amarelos.

Dourados, alegando que o regulamento da competição determinava que os atletas deveriam cumprir a suspensão, entrou com a denúncia no TJD-MS na segunda-feira (10), pedindo a desclassificação do Águia Negra do torneio.

O Tribunal, entretanto, entendeu que o Dourados não agiu a tempo de denunciar a suposta irregularidade antes do jogo, já que o presidente do DAC, Marcos Araújo, deveria ter levado o caso ao Conselho Arbitral antes da partida. A decisão do TJD-MS foi tomada por quatro votos a um, garantindo a manutenção do resultado da partida e a classificação do Águia Negra para a semifinal.

A equipe da Redação RCN 67, tentou contato com a diretoria do DAC para apurar se há intenção de recorrer a decisão e não obtivemos respostas até o fechamento.