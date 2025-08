Deputados criticam protestos pró-Bolsonaro e cobram saída do Governo de MS

Durante a sessão desta quarta-feira (6), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), os deputados estaduais Pedro Kemp e Gleice Jane, ambos do PT, criticaram as recentes manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, realizadas no Congresso Nacional. Os parlamentares também defenderam que o Partido dos Trabalhadores saia da base de apoio do governo estadual.

Pedro Kemp condenou a ocupação das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado por parlamentares bolsonaristas, que, segundo ele, impediu a votação de pautas relevantes, como o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Para o deputado, a ação prejudicou o funcionamento do Legislativo federal em defesa de um político investigado por crimes graves.

O parlamentar ainda criticou o silêncio de lideranças locais diante da imposição de tarifas sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos, medida que pode impactar o agronegócio. “É lamentável ver a conivência diante de ataques à economia e ao Judiciário. Bolsonaro antecipou sua prisão ao descumprir regras”, afirmou.

Gleice Jane reforçou a posição do colega de partido e cobrou um debate interno para que o PT deixe oficialmente o governo estadual. Segundo ela, a permanência na base de Riedel é incoerente com os princípios do partido, especialmente diante do posicionamento político do governador.

A deputada também se disse preocupada com o que chamou de “subserviência internacional”, ao comentar manifestações nas quais a bandeira dos Estados Unidos teria sido colocada acima da brasileira. “Não podemos aceitar esse tipo de atitude em um país soberano”, concluiu.