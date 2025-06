Descontos de até 97% em dívidas bancárias estão disponíveis em MS

Consumidores de Mato Grosso do Sul já podem aproveitar o mutirão nacional promovido pela Serasa em parceria com mais de 50 bancos para negociar dívidas com descontos que podem chegar a 97%. A ação, chamada “Desbanca Serasa”, foca exclusivamente em débitos bancários, como cartão de crédito, empréstimos pessoais e cheque especial — principais causas de inadimplência no país.

Segundo dados da Serasa, mais de 35 milhões de brasileiros estão endividados com bancos, somando cerca de 65 milhões de pendências financeiras. No estado, os consumidores também podem participar da negociação presencialmente em qualquer agência dos Correios, mediante o pagamento de uma pequena taxa por serviço.

O mutirão vai até o dia 30 de junho e oferece condições especiais, como parcelamentos facilitados e descontos em juros e multas. Além dos Correios, as ofertas estão disponíveis nos canais digitais da Serasa, como site, aplicativo e WhatsApp.

Estudo realizado com consumidores apontou que a maioria das dívidas está ligada ao uso excessivo do cartão de crédito. Outros fatores que levam ao não pagamento são perda de renda, desemprego e imprevistos com saúde. Muitos dos entrevistados relataram dificuldade em negociar diretamente com os bancos.

A ação busca facilitar o acesso à renegociação e reduzir o número de inadimplentes no país, que atualmente ultrapassa os 77 milhões de pessoas.