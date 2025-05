Detran alerta sobre golpe envolvendo falsas inscrições para CNH Social

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) divulgou um alerta sobre um golpe que oferece falsas inscrições no programa CNH MS Social mediante pagamento de valores entre R$ 50 e R$ 60. A fraude é realizada por meio de redes sociais e e-mails.

O Detran/MS esclarece que o programa CNH MS Social, oferecido pelo Governo do Estado, não exige pagamento para inscrição. As inscrições são abertas exclusivamente por meio de editais publicados no Diário Oficial do Estado.

Atualmente, não há edital em aberto. Segundo a coordenadora do programa, Priscila Miyahira, o órgão estuda a publicação de um novo edital, mas ainda não há definição sobre número de vagas nem datas.

O Detran/MS orienta que a população utilize apenas os canais oficiais do Governo do Estado para obter informações. Um dos canais indicados é a assistente virtual Glória, que atende pelo WhatsApp no número (67) 3368-0500.

Pessoas que efetuaram pagamentos acreditando estar inscritas no programa devem registrar um boletim de ocorrência na Polícia.