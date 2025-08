Dez trabalhadores são resgatados de situação degradante em carvoaria em Coxim

Dez trabalhadores, incluindo dois adolescentes, foram resgatados de uma situação de trabalho degradante em uma carvoaria localizada na zona rural de Coxim. A ação aconteceu no dia 22 de julho, durante uma operação conjunta do Ministério Público do Trabalho (MPT-MS), fiscalização do trabalho e Polícia Militar Ambiental, mas só foi divulgada na terça-feira (5).

Os trabalhadores, a maioria vinda de Minas Gerais, estavam em condições precárias, sem equipamentos de proteção, registro em carteira e vivendo em alojamentos inadequados. Segundo relatos, até uma criança foi vista sendo transportada na garupa de uma motocicleta dentro da fazenda.

Resgate e Condições de Trabalho

Após o resgate, os responsáveis assinaram acordos com o MPT-MS para indenizar os trabalhadores por danos morais e pagar as verbas rescisórias. O valor das indenizações chegou a R$ 740 mil, além de mais de R$ 93 mil em direitos trabalhistas. O empresário também assumiu o compromisso de registrar os trabalhadores e regularizar todos os pagamentos, incluindo FGTS.

Além disso, o empregador firmou um conjunto de obrigações para garantir melhores condições de trabalho e evitar novas infrações, como oferecer equipamentos de proteção, moradia adequada, transporte digno e não contratar menores em atividades perigosas.

Caso os compromissos não sejam cumpridos, multas poderão ser aplicadas, podendo chegar a R$ 10 mil por infração.