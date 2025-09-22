Veículos de Comunicação
OPORTUNIDADE

Dia D da Inclusão amplia oportunidades de emprego para PCDs em Campo Grande

Evento da Funsat reúne vagas para Pessoas com Deficiência, incentivando a diversidade no mercado de trabalho

Duda Schindler

Evento será realizado na sede da Funsat - Foto: Reprodução/ PMCG
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta terça-feira (23) mais uma edição do Dia D da Inclusão, ação voltada a conectar Pessoas com Deficiência (PCDs) a oportunidades no mercado de trabalho.

O evento acontece das 13h às 16h30 e contará com a participação de 18 empresas parceiras, oferecendo ao todo 150 vagas em 15 funções diferentes.

Nesta edição, o destaque é o número recorde de postos destinados a PCDs: são 84 vagas em diversas áreas, incluindo auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (29), carregador de caminhão (5) e atendente de lojas (5), além de funções em produção, reposição de mercadorias e portaria.

O Dia D da Inclusão acontece na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória. O atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5800 ou 5841, ou pelo Instagram @funsat.cg.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

