Dia dos Legendários é incluído no calendário oficial de MS

Mato Grosso do Sul passa a contar oficialmente com o Dia dos Legendários em seu calendário oficial de eventos. A nova data será comemorada anualmente no dia 20 de julho, conforme determina a Lei nº 6.434, sancionada pelo governador Eduardo Riedel nesta terça-feira (24).

A inclusão da data busca reconhecer a atuação e o alcance do Movimento Legendários, presente em várias cidades do estado e com crescente adesão entre o público masculino. Com a nova lei, a data poderá ser lembrada por meio de atividades, encontros e eventos relacionados ao grupo, com apoio de instituições e lideranças locais.

Movimento Legendários

Criado em 2015 na Guatemala pelo pastor Chepe Tupzu, o Movimento Legendários surgiu com a proposta de promover a transformação de homens, famílias e comunidades. Desde então, o grupo se expandiu para mais de 13 países e conta atualmente com 108 sedes, sendo o Brasil o segundo país com maior número de participantes.

O projeto ganhou notoriedade nas redes sociais por atrair figuras públicas, como Thiago Nigro, Gustavo Tubarão, Eliezer, além do pai de Neymar e Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes. Os encontros, geralmente realizados em formato de retiro ou acampamento, combinam desafios físicos, emocionais e espirituais. Embora o movimento se declare sem vínculo religioso formal, muitas das atividades acontecem em templos evangélicos e envolvem pregações e práticas de fé.

A proposta do grupo é “formar um herói em cada família”, incentivando valores de reconexão espiritual e fortalecimento dos laços familiares. Apesar disso, o movimento também enfrenta críticas, especialmente em relação ao alto custo de participação — que pode ultrapassar R$ 1.690, em Mato Grosso do Sul — e à coerência entre o discurso proposto e os perfis de alguns participantes.

Com a oficialização da data, o Estado poderá apoiar e divulgar eventos ligados à causa, além de incentivar a participação da população em iniciativas do movimento.