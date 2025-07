Dia dos Pais deve movimentar R$ 297,9 milhões em MS

O Dia dos Pais deve movimentar cerca de R$ 297,9 milhões na economia de Mato Grosso do Sul este ano, somando compras de presentes e comemorações. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio/MS (IPF/MS) em parceria com o Sebrae/MS.

Apesar do valor expressivo, o montante representa uma queda de 19% em relação a 2024. O recuo é reflexo do comportamento mais cauteloso do consumidor, que deve gastar menos com presentes e celebrações, segundo a economista do IPF/MS, Regiane Dedé de Oliveira. Ainda assim, o número de pessoas que pretendem presentear aumentou, o que reforça a importância emocional da data.

A pesquisa revelou que muitos não devem comprar presentes este ano por motivos pessoais: 43% afirmam que o pai já faleceu e 13% dizem que não têm contato com ele. A falta de dinheiro foi apontada por apenas 7% dos entrevistados.

Presentes mais escolhidos

A expectativa é que R$ 146 milhões sejam destinados à compra de presentes, com gasto médio de R$ 194 por consumidor. A preferência é por compras presenciais — especialmente em lojas do centro e dos bairros — e a entrega do presente será feita pessoalmente por 96% dos entrevistados.

Roupas (55%), calçados (36%) e perfumes (17%) estão entre os itens mais escolhidos. A qualidade do produto é o principal fator na hora da decisão de compra (56%), seguida pela preferência do pai (29%).

Para os lojistas, a pesquisa traz sinais importantes: 66% dos consumidores planejam pagar à vista, o que destaca a importância de oferecer condições atrativas nessa modalidade. Parcelamentos (33%) e bom atendimento (20%) também influenciam.

Presencial x online

A pesquisa mostra que, para as compras presenciais, o bom atendimento é o principal fator que marca a experiência do cliente (46%), seguido pela disponibilidade dos produtos (34%) e localização da loja (26%).

Já no ambiente digital, as descrições detalhadas dos produtos (38%), a segurança na hora de pagar (32%) e as avaliações de outros clientes (25%) são os pontos mais relevantes.

Setor de serviços também tem movimentação

Além das compras, as comemorações também vão impulsionar a economia. O gasto médio previsto é de R$ 182 por pessoa, totalizando uma injeção de R$ 151 milhões no setor. A maioria (75%) pretende comemorar com uma refeição em casa com a família. Outros 15% devem fazer passeios locais e 8% pretendem ir a restaurantes.

O levantamento ouviu 1.982 pessoas entre 23 de junho e 5 de julho, em sete municípios do estado: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas. A margem de erro varia entre 5% e 6%, com nível de confiança de 95%.