Divulgado cronograma do Teste de Aptidão Física para seleção de bombeiros temporários em MS

A Secretaria de Estado de Administração (SAD), em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, divulgou nesta quinta-feira (10) o edital de convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) dos candidatos ao cargo de bombeiro militar temporário.

A avaliação, de caráter classificatório e eliminatório, será aplicada entre os dias 14 e 25 de julho, no Colégio Militar de Campo Grande, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 2800, no bairro Santa Carmélia.

Para participar do teste, os candidatos devem comparecer no dia e horário definidos, portando documento com foto e vestindo roupas adequadas à prática esportiva. A prova inclui corrida, abdominal, flexão de braço e natação — sendo obrigatório o uso de touca e traje de banho nesta última.

Também é necessário apresentar atestado médico original, emitido há no máximo 15 dias, com a declaração de que o candidato está apto para realizar o TAF. Candidatas gestantes devem apresentar laudos médicos específicos.

Itens como armas, aparelhos eletrônicos, bonés e óculos escuros estão proibidos. Já mochilas com água e lanche leve são permitidas. O edital completo, com todas as orientações, critérios de avaliação e horários, pode ser consultado entre as páginas 173 e 245 do Diário Oficial do Estado.