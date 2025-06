Documentário revela impactos sociais e ambientais da construção de hidrelétrica

A comunidade de Bataguassu poderá assistir, gratuitamente, ao documentário “Barragens Entre Nós”, nesta sexta-feira (6) às 19h, na Escola Municipal Pedro Domingues de Figueiredo. A sessão será seguida de um bate-papo com o diretor da obra, Rodrigo Guim.

O filme retrata os efeitos sociais, culturais e ambientais provocados pela construção da Usina Hidrelétrica Porto Primavera, localizada entre os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Com imagens de arquivo, registros atuais e relatos de moradores, pesquisadores e trabalhadores, o documentário aborda desde o deslocamento de comunidades até as transformações na paisagem e na rotina de cidades como Nova Porto XV e Rosana (SP), diretamente afetadas pelo empreendimento.

Gravado em diferentes municípios das três regiões envolvidas, o longa destaca os contrastes entre a promessa de desenvolvimento e os impactos vividos por quem teve a vida alterada com a chegada da barragem. O resultado é um retrato crítico das contradições do chamado “progresso”, revelando histórias de resistência, adaptação e memória.

A exibição é aberta ao público e não exige inscrição prévia. Os organizadores recomendam que os interessados cheguem com antecedência para garantir lugar — cadeiras estarão disponíveis, mas quem preferir pode levar a própria. Após a sessão, o público poderá conversar diretamente com o diretor, que estará presente para discutir o conteúdo do filme e ouvir relatos da comunidade.

Serviço

Data: 6 de junho (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Escola Municipal Pedro Domingues de Figueiredo – Nova Porto XV

Entrada gratuita

Filme: “Barragens Entre Nós” + bate-papo com o diretor.