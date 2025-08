Dois bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta quarta

ESTADUAL

Quartas do Sub-15 começam neste sábado com oito times na disputa

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou a tabela das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15. A fase eliminatória começa neste sábado (9) com quatro partidas de ida e promete confrontos equilibrados entre os oito clubes que seguem na disputa pelo título estadual e pela vaga inédita na Copa do […]