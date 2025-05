Dois homens são autuados por pesca irregular no Rio Taquari em Coxim

Dois homens foram autuados por pesca irregular no Rio Taquari, em Coxim, no final da tarde deste domingo (26). A dupla foi flagrada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) durante patrulhamento fluvial realizado no trecho urbano do rio, nas proximidades da região conhecida como Ilha do Governador.

Os pescadores estavam em atividade sem a licença ambiental obrigatória e transportavam onze peixes da espécie Curimbatá — nove deles abaixo do tamanho mínimo permitido por lei — além de três exemplares da espécie Piraputanga, possivelmente capturados com rede de emalhar. No entanto, nenhuma rede ou outro equipamento irregular foi encontrado com os suspeitos ou na área da abordagem.

Ao todo, os policiais apreenderam 5,4 quilos de pescado, além dos materiais utilizados na atividade. Os itens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

Cada infrator recebeu um auto de infração administrativa no valor de R$ 1.940.