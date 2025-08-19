Dois homens são presos em flagrante por tráfico de drogas em Naviraí

Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta terça-feira (19) suspeitos de vender drogas na região central de Naviraí, ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes. A ação foi realizada após denúncias de moradores sobre a venda de drogas em frente a uma residência.

Durante a abordagem, também foi apreendido um adolescente de 14 anos. Entre os suspeitos adultos, um deles, de 20 anos, usava tornozeleira eletrônica e já possui condenações anteriores por tráfico e porte de arma, o outro, de 19 anos, responde a processos por furto e tráfico.

Os policiais encontraram R$ 175,00 em notas pequenas, dinheiro típico de venda de drogas, e 66 pedras de crack, sendo 40 delas escondidas na caixa de correio do imóvel. Diante da gravidade do caso, os dois adultos tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

O endereço é alvo frequente da polícia: só em 2025, pelo menos seis apreensões de drogas foram feitas no local. As investigações também apontam o uso recorrente de adolescentes na venda de entorpecentes, evidenciando a exploração de menores pelos suspeitos.