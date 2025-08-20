Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Dois homens são presos em Iguatemi por crimes sexuais

Homens condenados por estupro e estupro de vulnerável foram localizados e encaminhados à delegacia

Duda Schindler

Ambos os capturados foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Iguatemi - Foto: Reprodução/ PCMS
Ambos os capturados foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Iguatemi - Foto: Reprodução/ PCMS

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (20) em Iguatemi, um pelo crime de estupro e outro por estupro de vulnerável.

O primeiro homem, de 38 anos, condenado por um crime cometido em 2018, teve sua prisão determinada pelo descumprimento de medidas judiciais e retornou ao regime fechado. Ele foi encontrado durante a manhã em uma empresa na cidade.

Já o segundo homem, de 74 anos, condenado por estupro de vulnerável em 2017, teve a prisão cumprida no início da tarde, na zona rural de Iguatemi, para cumprir pena de 10 anos e 4 meses.

Ambos foram levados à Delegacia de Polícia de Iguatemi e permanecem à disposição da Justiça local.

*Com informações da PCMS

