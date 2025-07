Dois homens são presos por roubo e extorsão em Ponta Porã

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (23) em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai. Eles são suspeitos de envolvimento em um roubo qualificado e extorsão que ocorreu no início da semana, quando criminosos armados invadiram uma residência e obrigaram as vítimas a transferirem R$ 60 mil por meio de PIX.

As prisões ocorreram após cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. A ação contou com apoio da Polícia Penal e da Polícia Militar. Durante as buscas, parte do dinheiro foi recuperado, além da apreensão de drogas, armas de fogo e um fuzil de uso restrito.

No imóvel de um dos suspeitos, os policiais encontraram outro envolvido no crime, que também foi preso. No local, havia entorpecentes e armas, o que levou à autuação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Em outra residência, um fuzil Colt calibre 5.56mm foi apreendido, e o responsável pelo local foi preso em flagrante por posse de arma de uso restrito.

As investigações seguem em andamento para identificar outros membros da quadrilha e localizar os bens subtraídos no crime