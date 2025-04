Dois homens são presos por tentativa de homicídio em Paranaíba

CIDADANIA

Programa permanente articula ações contra o racismo em MS

Entrou em vigor nesta sexta-feira (4), com publicação no Diário Oficial, um programa permanente para prevenção e enfrentamento ao racismo no Mato Grosso do Sul. O MS Sem Racismo articula ações em diferentes áreas da administração pública para garantir os direitos de populações negras, indígenas, de comunidades de terreiro, religiões de matriz africana e outros […]