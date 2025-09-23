Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Dois veículos com restrições criminais são apreendidos em Aquidauana

Carros estavam ligados a investigações em Dourados e Campo Grande

Duda Schindler

Veículos com restrição criminal apreendidos pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/PCMS
Veículos com restrição criminal apreendidos pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/PCMS

Dois veículos com restrições criminais foram apreendidos nesta segunda-feira (22) em Aquidauana. A ação foi conduzida pela Delegacia do município, que identificou que os carros estavam vinculados a investigações de outras unidades da Polícia Civil em Mato Grosso do Sul.

O primeiro veículo era investigado pela Delegacia de Dourados em um caso de estelionato. Ele foi encaminhado ao pátio da instituição, e o condutor conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

O segundo veículo estava com restrição por apropriação indébita, em investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), de Campo Grande. O carro foi localizado estacionado em frente a uma residência.

De acordo com a moradora, o automóvel havia sido comprado pelo marido na Capital, mas ela não soube explicar detalhes da negociação. O veículo também foi apreendido, e os envolvidos foram orientados a procurar a Defurv para os trâmites legais.

Assuntos

