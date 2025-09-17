Veículos de Comunicação
AGRO É MASSA

Dólar baixo e negociações da China com EUA trazem cautela ao mercado da soja

Analista recomenda que podutores brasileiros devem aproveitar janelas de valorização e manter atenção ao câmbio nas próximas semanas

Duda Schindler

Colheita da safra de soja - Foto: Reprodução/ Semadesc
O mercado de soja vive um momento de incerteza, influenciado principalmente pelo câmbio e pelas negociações comerciais entre China e Estados Unidos. Em entrevista ao programa Agro é Massa desta quarta-feira (17), o analista de mercado da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavro, destacou que a desvalorização do dólar tem pressionado as cotações, deixando o cenário mais delicado para os produtores brasileiros.

Segundo Palavro, a demanda tem sustentado o mercado interno. O Brasil já comprometeu mais de 97 milhões de toneladas para exportação em 2025, o maior volume da história. Além disso, a indústria nacional deve processar cerca de 58 milhões de toneladas, o que ajuda a enxugar os estoques e a manter firmeza nos preços da soja disponível.

No entanto, o analista alertou para a possibilidade de mudanças no fluxo comercial, caso avance um acordo entre Pequim e Washington. Se a China ampliar suas compras de soja dos Estados Unidos, parte da demanda brasileira pode ser redirecionada. Ainda assim, Palavro afirma que a demanda global continua suficiente para absorver o excedente de países produtores, incluindo Brasil, Argentina e Paraguai.

Para os produtores que venderam pouco da safra 2025/26, a recomendação é atenção redobrada. Segundo o analista, este será um ano de margens mais apertadas e de preços lateralizados, sem grandes altas. Ele sugere aproveitar janelas de valorização, especialmente se o câmbio voltar a patamares mais altos.

O analista reforçou que o cenário exige cautela. “Não é momento para esperar grandes mudanças. O produtor precisa agir de forma gradual e estratégica, aproveitando as oportunidades que surgirem”, concluiu.

Confira a entrevista completa no Agro é Massa desta quarta-feira (17):

