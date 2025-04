Drive da Vacinação encerra nesta quinta em Campo Grande

A campanha de vacinação contra a gripe entra na reta final em Campo Grande. Nesta quinta-feira (17), o drive-thru montado no Quartel do Corpo de Bombeiros encerra o plantão especial que tem funcionado fora do horário comercial para garantir o acesso à vacina. Desde o início de abril, mais de 7.400 doses foram aplicadas no local.

Com funcionamento noturno nos dias úteis e atendimento em dois turnos aos fins de semana, o drive-thru tem sido uma opção importante para trabalhadores e pessoas com dificuldade de comparecer às unidades de saúde durante o dia. O movimento foi especialmente intenso nos finais de semana, quando mais de mil doses foram aplicadas a cada sábado e domingo de atendimento.

Nos dias úteis, o maior número de vacinados foi registrado na quinta-feira, 4 de abril, com 380 aplicações. Na sexta-feira (11), foram 300 doses, e na segunda-feira (7), 330. Nos demais dias da semana, a média variou entre 200 e 360 vacinas por dia.

A vacina contra a Influenza é a principal forma de prevenção contra formas graves da gripe, especialmente em idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades.

Podem receber a vacina os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, além de profissionais da educação, segurança, transporte, entre outros.

Serviço:

Local: Quartel do Corpo de Bombeiros – Rua 14 de Julho, nº 1.502, Centro, Campo Grande

Funcionamento até: quinta-feira, 17 de abril

Horários: das 18h às 22h

Agendamento: Não é necessário. Basta comparecer com documento pessoal.