Drive de Vacinação contra a Influenza começa em Campo Grande

Começou nesta quarta-feira (2), o Drive de Vacinação contra a Influenza. A ação, que tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reduzir a sobrecarga dos serviços de saúde, será realizada até dia 17 de abril, no Quartel do Corpo de Bombeiros da Rua 14 de Julho, em Campo Grande.

O horário de atendimento de segunda à sexta-feira será das 18h às 22h; e aos sábados e domingos em dois períodos: das 7h às 11h e das 13h às 17h. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS), conta com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Mato Grosso do Sul já recebeu, do Ministério da Saúde, 524 mil doses da vacina contra a Influenza em 2025, sendo 84 mil entregues na última semana e mais 440 mil no último sábado (29). Além das vacinas, a SES distribuiu mais de 1,1 milhão de seringas e agulhas para viabilizar a imunização em todo o estado.

Campo Grande recebeu mais 100 mil doses da vacina nesta semana, do Ministério da Saúde por meio da SES/MS. Além delas, 25,3 mil já foram distribuídas e, até o momento, 10.389 pessoas já foram vacinadas na Capital.

Drive de Vacinação da SES

Período: 02/04 à 17/04

Horários:

Segunda a Sexta (18h às 22h)

Sábado e Domingo: (07h às 11h e 13h às 17h)

Além do Drive de Vacinação contra a Influenza, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), realizará uma Campanha de Imunização no Pátio Central Shopping, neste sábado (5), das 9h às 16h. As vacinas também estão disponíveis nas 74 unidades de saúde do município, para o público-alvo.

Campanha de Imunização da Sesau

Dia: 05/04

Horário: 9h às 16h

Local: Pátio Central Shopping (R. Mal. Rondon, 1380 – Centro, Campo Grande)

Público-alvo das campanhas