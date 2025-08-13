Dupla é flagrada em pesca predatória no Rio Taquari

Dois homens foram flagrados praticando pesca predatória no Rio Taquari, na região conhecida como Barra do Canuto, em Coxim, nesta terça-feira (12). Eles estavam em uma embarcação utilizando uma tarrafa, petrecho proibido para a atividade, e capturaram três peixes da espécie curimbatá, todos menores que o tamanho permitido por lei.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), os peixes apresentavam sinais de captura por malha e a tarrafa media cerca de três metros de comprimento. Durante a abordagem, os policiais descobriram que um dos envolvidos tinha um mandado de prisão em aberto, que foi cumprido no local.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos. A PMA também aplicou multas no valor de R$ 2.270,00 para cada um, totalizando R$ 4.540,00.