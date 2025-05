Dupla é flagrada furtando botijões de gás em Naviraí

Dois homens foram pegos em flagrante, nesta terça-feira (20), após invadirem o quintal de uma casa no centro de Naviraí, município distante a 358,4 km de Campo Grande, e levarem dois botijões de gás.

A ação ocorreu logo nas primeiras horas da manhã, por volta das 6h30. Na fuga, um deles chegou a ameaçar o morador, dizendo estar armado, o que elevou a gravidade da ocorrência.

A movimentação chamou a atenção, e a resposta das autoridades foi rápida. Um dos envolvidos foi localizado ainda com o carro usado na fuga. No veículo, estavam os botijões levados da residência. O segundo homem tentou se esconder em uma casa no bairro Jardim Paraíso, mas também foi encontrado.

Ambos admitiram participação no crime. Durante a investigação, ainda foi constatado que os dois já tinham cometido outro assalto no último dia 17, quando, usando uma faca, roubaram a moto, o celular e os documentos de uma mulher.

Diante da reincidência e do risco de novos delitos, foi pedido que a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva. A decisão será analisada pela Justiça.