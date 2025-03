Eduardo Monreal assume Sindicato Rural de Campo Grande

José Eduardo Monreal é o novo presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. Em entrevista ao Agro é Massa, desta terça-feira (18), ele destacou os desafios do setor agropecuário e as prioridades de sua gestão. De acorco com Monreal, o foco da gestão será melhoria da infraestrutura, na capacitação dos produtores e na aproximação entre o campo e a cidade.

Eduardo Monreal nos estúdios da Massa FM – Foto: RCN67

“Temos muitas demandas dos produtores, e uma delas é a infraestrutura. Trabalhamos para melhorar as estradas e fortalecer a representação do produtor rural na sociedade urbana”, afirmou Monreal.

A capacitação também é um dos pilares de sua administração. Segundo ele, a pandemia prejudicou a educação no meio rural, e o Sindicato tem investido em programas para reduzir essa defasagem.

“Criamos ações junto com o Senar para reforçar o aprendizado. Em 2024, realizamos 112 cursos, treinando mais de mil pessoas […] isso além dos nossos cursos profissionalizantes, que são na área de zootecnia, agricultura e florestas.” – Eduardo Monreal, presidente SRCG

Monreal também ressaltou a importância da tecnologia e da inovação para o agronegócio e destacou que Mato Grosso do Sul lidera o crescimento do PIB nacional, reflexo das políticas estaduais voltadas ao agro.

Confira a entrevista completa, no Agro é Massa desta terça-feira (18):