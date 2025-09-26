Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

AGRO É MASSA

Embrapa abre inscrições para cursos de melhoramento animal, reprodução e biossegurança

Capacitações em Campo Grande reúnem especialistas e oferecem formação a produtores, técnicos e acadêmicos do setor pecuário

Duda Schindler

Entrada da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande - Foto: Divulgação
Entrada da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande - Foto: Divulgação

A Embrapa Gado de Corte está com inscrições abertas para três formações voltadas ao setor pecuário: melhoramento animal, reprodução e biossegurança. Os cursos têm como público-alvo produtores rurais, técnicos, extensionistas, acadêmicos e profissionais que atuam em laboratórios. O objetivo é difundir conhecimento e oferecer capacitação prática e científica para aprimorar a pecuária brasileira.

De acordo com Luiz Orcirio Oliveira, chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa, o curso de melhoramento animal é um dos mais tradicionais da instituição, realizado há mais de 30 anos. Ele aborda programas e critérios de seleção genética que buscam maior eficiência e rendimento no rebanho, contribuindo para ganhos em peso, alimentação e produtividade.

Outro destaque é a formação em biossegurança, inédita no Brasil, desenvolvida em parceria com a Fiocruz. A capacitação será realizada em laboratórios de nível NB3, que trabalham com microrganismos que podem transmitir doenças, e busca preparar profissionais de biologia, medicina, veterinária e áreas correlatas para lidar com protocolos internacionais de segurança.

Notícias Relacionadas

Já o curso de reprodução bovina, marcado para outubro, será direcionado a técnicos especializados em andrologia e manejo de touros. A formação inclui exames, coleta de sêmen e técnicas de cruzamento, fundamentais para integrar genética e reprodução na busca por melhores resultados na pecuária.

Segundo Oliveira, as formações reforçam o compromisso da Embrapa com a transferência de tecnologia e a disseminação de conhecimento. “É uma oportunidade para produtores e profissionais ampliarem suas competências e levarem soluções práticas ao campo”, destacou.

Confira a entrevista completa no Agro é Massa desta sexta-feira (26):

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos