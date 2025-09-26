Embrapa abre inscrições para cursos de melhoramento animal, reprodução e biossegurança

A Embrapa Gado de Corte está com inscrições abertas para três formações voltadas ao setor pecuário: melhoramento animal, reprodução e biossegurança. Os cursos têm como público-alvo produtores rurais, técnicos, extensionistas, acadêmicos e profissionais que atuam em laboratórios. O objetivo é difundir conhecimento e oferecer capacitação prática e científica para aprimorar a pecuária brasileira.

De acordo com Luiz Orcirio Oliveira, chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa, o curso de melhoramento animal é um dos mais tradicionais da instituição, realizado há mais de 30 anos. Ele aborda programas e critérios de seleção genética que buscam maior eficiência e rendimento no rebanho, contribuindo para ganhos em peso, alimentação e produtividade.

Outro destaque é a formação em biossegurança, inédita no Brasil, desenvolvida em parceria com a Fiocruz. A capacitação será realizada em laboratórios de nível NB3, que trabalham com microrganismos que podem transmitir doenças, e busca preparar profissionais de biologia, medicina, veterinária e áreas correlatas para lidar com protocolos internacionais de segurança.