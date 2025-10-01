Veículos de Comunicação
EMPREENDEFEST

Empreendefest 2025 reúne 10 mil pessoas e aposta em inovação para impulsionar o empreendedorismo no MS

Evento trouxe palestras silenciosas, feira de startups e reflexões sobre perseverança e futuro do empreendedorismo

Karina Anunciato e Duda Schindler

Evento contou com as "palestras silenciosas", em que o público acompanha os conteúdos simultâneos - Foto: Karina Anunciato/ RCN 67
Evento contou com as "palestras silenciosas", em que o público acompanha os conteúdos simultâneos - Foto: Karina Anunciato/ RCN 67

Com mais de 10 mil inscritos apenas no primeiro dia, o Empreendefest 2025 movimentou Campo Grande (MS) ao propor novas formas de difundir conhecimento e conectar empreendedores. A grande novidade foi a adoção das palestras silenciosas, em que o público acompanha os conteúdos simultâneos por fones de ouvido.

Em um espaço de milhares de metros quadrados, três palcos funcionaram de forma paralela, todos voltados ao desenvolvimento do empreendedorismo. O Palco 360°, por exemplo, ofereceu experiências imersivas.

“Os fones, tão presentes na rotina de cada um, tornam-se ferramenta essencial para personalizar a escuta do conhecimento desejado”, destacou a organização.

Reflexões e perseverança

Clóvis de Barros Filho durante Empreende Fest – Foto: Karina Anunciato

Entre os destaques do dia, o jornalista e filósofo Clóvis de Barros Filho levou ao público reflexões sobre a importância da perseverança nos negócios. Ele destacou que a resiliência é a vitória da esperança sobre a tristeza e que empreender exige força mental diante das incertezas.

“É preciso que o empreendedor tenha uma força mental suficiente para, mesmo diante das aparências negativas, pensar firme em chegar onde quer e com isso ele terá condições necessárias para se levantar e continuar adiante. A resiliência é a vitória da esperança sobre a tristeza – Clóvis de Barros Filho

Negócios e inovação sustentável

O evento reuniu 150 empresas e startups, sendo 80 delas atendidas pelo Mercado Sebrae. A feira deu espaço a empreendedores da moda autoral e sustentável, como Karen Brustolin, além de artesãos regionais.

A empresária Selma Brito, que desenvolve acessórios com faixas pantaneiras, ressaltou que a participação amplia a visibilidade de produtos típicos do Estado. “Eventos como esse abrem mercado e nos colocam em contato direto com consumidores de diferentes regiões do país”, afirmou.

Conexão com o futuro

Para a diretora técnica do Sebrae-MS, Sandra Amarilha, o desafio é superar a cada ano o nível de inovação e atratividade do evento. “O Empreendefest conecta pessoas, inspira e gera negócios. Já estamos planejando a próxima edição”, disse.

