Emprega CG realiza edição no Jardim Inápolis com 150 vagas de trabalho

Moradores da região oeste de Campo Grande participaram, nesta quinta-feira (24), de mais uma edição do programa Emprega CG, realizado pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). A ação itinerante ocorreu no Jardim Inápolis e ofereceu 150 vagas para contratação imediata, com a presença de recrutadores de seis empresas.

Esta foi a 12ª edição do programa em 2025. A iniciativa busca descentralizar o acesso a oportunidades de trabalho, facilitando o contato entre candidatos e empresas diretamente nos bairros. O atendimento aconteceu na sede do Projeto Social Luz Divina, mantido pela ONG Casa da Sopa Luz Divina.

Durante o evento, foram realizados 52 atendimentos e sete pré-contratações, que ainda dependem de etapas finais para confirmação. Entre as empresas participantes estavam Tip Top, Instituto João Bittar e Cativa Têxtil, com vagas nas áreas de produção, administração e serviços gerais.

O programa também recebeu candidatos interessados em funções como porteiro, auxiliar de limpeza e outras posições compatíveis com experiências anteriores. Um dos focos da ação foi aproximar as oportunidades de emprego das regiões mais afastadas do centro da cidade.

A próxima edição do Emprega CG será no dia 9 de maio, na sede da Funsat, com previsão de 1.300 vagas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585 e 4042-5817.