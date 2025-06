Emprega CG realiza mais uma edição com 120 vagas de trabalho na capital

Mais uma oportunidade para quem busca emprego em Campo Grande. Na próxima segunda-feira (30), serão realizadas seleções para 120 vagas de trabalho em 13 funções diferentes. A ação do programa Emprega CG será realizada em uma unidade do Assaí Atacadista, no bairro Coophavilla II, das 8h às 13h.

As entrevistas são voltadas para contratação imediata nas funções de:

Operador de caixa

Repositor

Atendente de frios e padaria

Atendente de açougue

Açougueiro

Fiscal de prevenção de perdas

Auxiliar de depósito

Conferente de mercadorias

Auxiliar de cozinha

Empacotador

Ajudante de carga e descarga

Operador de empilhadeira

Jovem aprendiz (entre 18 e 23 anos)

Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais e retirar uma senha com a organização no local do evento.

Serviço – 29ª edição do Emprega CG