Emprega CG realiza nova edição nesta quarta-feira

Ação da Funsat terá atendimento direto com recrutadores e oferta de vagas na sede da fundação, em Campo Grande

Duda Schindler

Emprega CG teve última edição no Coophavila II - Foto: Reprodução/ Funsat
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta quarta-feira (6), das 13h às 16h, mais uma edição da “Super Quarta” do programa Emprega CG, que oferece atendimentos voltados à intermediação de mão de obra em Campo Grande. A ação será realizada na sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, no bairro Vila Glória.

Durante o evento, empresas como Guatós, Lojas Avenida e Águas Guariroba estarão presentes com equipes de recrutamento para realizar triagem de currículos e entrevistas com candidatos interessados. A entrega de senhas e a lista de vagas disponíveis ocorrerá na recepção da unidade.

Nesta terça-feira (5), a ação foi realizada no bairro Coophavila II, onde moradores de várias regiões participaram em busca de uma oportunidade de emprego. Foram disponibilizadas 600 vagas em 16 áreas diferentes.

Segundo a Funsat, desde o início de 2025, o programa já realizou 41 edições e intermediou mais de 15 mil vagas em 26 regiões da cidade. A expectativa é concluir o ano com 70 ações no total, sendo 29 delas durante as Super Quartas.

O atendimento é gratuito e voltado a trabalhadores que desejam se recolocar no mercado, com foco em vagas operacionais, administrativas e técnicas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5841.

