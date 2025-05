Empresa alimentícia era utilizada na distribuição de drogas em Dourados

Uma empresa do setor alimentício servia de fachada para a distribuição de drogas trazidas da fronteira com o Paraguai. O esquema envolvia o transporte de cargas ilícitas escondidas entre produtos refrigerados, como carnes, e operava a partir de um imóvel localizado no bairro Jardim Água Boa, em Dourados, distante a 230 quilômetros de Campo Grande.

Após semanas de movimentação suspeita, uma van foi vista descarregando caixas no local. Segundo informações da Polícia Civil, mesmo do lado de fora, já era possível notar pacotes prensados com substância esverdeada.

Dentro do imóvel, foram encontradas nove caixas com 150 tabletes de pasta base de cocaína — cerca de 150 quilos da droga.

Três pessoas foram detidas, entre elas o responsável pelo imóvel e dois ocupantes da van. Eles alegaram desconhecimento sobre a carga.

As caixas onde a droga estava escondida eram semelhantes às que ainda restavam no veículo, todas misturadas a produtos cárneos. A estimativa é que o prejuízo ao grupo criminoso passe dos 6 milhões de reais.

A ação que desmantelou o esquema foi conduzida por equipes de investigação de Dourados, que continuam apurando o envolvimento de outros suspeitos, incluindo possíveis donos das empresas utilizadas no transporte das cargas.