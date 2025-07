Empresa de erva-mate abre vaga para representante comercial em MS

A tradicional empresa de erva-mate Santo Antônio, com mais de 65 anos de atuação no mercado, está com vaga aberta para representante comercial em Mato Grosso do Sul. A oportunidade é voltada para profissionais com experiência em vendas externas e conhecimento das regiões de Dourados, Rio Brilhante, Nova Andradina, Maracaju e Naviraí.

Entre as atividades, o profissional será responsável por prospectar novos clientes, atender e fidelizar o varejo, apresentar a linha de produtos da empresa, além de negociar e fechar vendas. A empresa busca por pessoas autônomas, comunicativas e com perfil voltado para resultados.

Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp (67) 99148-9066 ou para o e-mail [email protected].