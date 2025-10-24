Empresa é condenada por vender panelas falsificadas

Uma empresa e suas sócias foram condenadas pela Justiça por comercializar panelas falsificadas e com defeitos escondidos em diferentes estados do país. O golpe, que começou em 2020, envolvia vendedores ambulantes e maquininhas de cartão usadas de forma irregular para aplicar as fraudes.

De acordo com as investigações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), muitos consumidores relataram que não conseguiam reaver o dinheiro após perceberem o problema nos produtos. As panelas eram vendidas com aparência de qualidade, mas apresentavam vícios logo após o uso.

A decisão judicial determinou que as responsáveis devolvam integralmente os valores pagos, com juros e correção. Também ficou proibida a realização de novas vendas irregulares, sob pena de multa de R$ 1 mil por transação fora das regras. Bens da empresa e das sócias seguem bloqueados para garantir o ressarcimento dos clientes.

O processo apontou ainda que o esquema era estruturado e operava em várias regiões do país, o que reforçou a gravidade da condenação. A Justiça destacou que práticas como essa violam a boa-fé e colocam o consumidor em risco.

Além da condenação civil, o caso também é investigado na área criminal, em processo que ainda aguarda julgamento.